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BRIEF-Maersk Drilling extends drillship contract with ExxonMobil
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May 24, 2017 / 9:15 AM / 3 months ago

BRIEF-Maersk Drilling extends drillship contract with ExxonMobil

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - A.P. MOLLER-MAERSK

* SAYS MAERSK DRILLING AWARDED EXTENSION FOR DRILLSHIP MAERSK VIKING BY OIL MAJOR EXXONMOBIL

* THE ESTIMATED VALUE OF THE CONTRACT EXTENSION IS $22.5 MLN, WITH A DURATION OF 150 DAYS

* MAERSK VIKING WILL NOW BE IN OPERATION FOR UNTIL DECEMBER 2017

* "IT IS EVIDENT THAT WE ARE NOW LOOKING AT A DAY RATE MUCH LOWER THAN THE ORIGINAL CONTRACT, REFLECTING THE CURRENT MARKET SITUATION," SAYS VICE PRESIDENT AND HEAD OF GLOBAL SALES IN MAERSK DRILLING, MICHAEL REIMER MORTENSEN

* "HOWEVER, MAERSK DRILLING HAS SIGNIFICANTLY LOWERED COST LEVELS ACROSS THE FLEET IN THE PAST YEARS, ENABLING US TO OPERATE JUST AS EFFICIENTLY IN THIS NEW ENVIRONMENT" FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)

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