FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 months ago
BRIEF-Magnolia Bostad says framework agreement with Slättö no longer conditional
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
May 2, 2017 / 6:35 AM / 4 months ago

BRIEF-Magnolia Bostad says framework agreement with Slättö no longer conditional

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - MAGNOLIA BOSTAD AB

* FRAMEWORK AGREEMENT WITH SLÄTTÖ NO LONGER CONDITIONAL, SCOPE INCREASED TO A MINIMUM OF SEK 7 BILLION

* AGREEMENT INVOLVES SLÄTTÖ ACQUIRING RESIDENTIAL PROJECTS FROM MAGNOLIA BOSTAD WITH A VALUE OF AT LEAST SEK 5 BILLION

* SAYS FRAMWORK AGREEMENT IS NO LONGER SUBJECT TO SLÄTTÖ OBTAINING NECESSARY FINANCING

* SCOPE OF AGREEMENT HAS BEEN EXTENDED FROM ACQUISITION OF A MINIMUM OF SEK 5 BILLION TO A MINIMUM OF SEK 7 BILLION

* AGREEMENT CONJOIN SLÄTTÖ TO ACQUIRE BETWEEN APPROXIMATELY 3,500 TO 7,000 RESIDENTIAL UNITS.

* SAYS PARTIES HAVE SHARED INTENTION OF DEVELOPING APPROXIMATELY 25 PERCENT OF APARTMENTS AS TENANT-OWNED UNITS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.