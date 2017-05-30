FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Matas Q4 2016/17 EBITA at DKK 102 million
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
WORLD
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
May 30, 2017 / 6:13 AM / 3 months ago

BRIEF-Matas Q4 2016/17 EBITA at DKK 102 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - MATAS A/S:

* Q4 2016/17 REVENUE DKK ‍779​ MILLION VERSUS DKK 765 MILLION YEAR AGO

* Q4 2016/17 EBITA DKK ‍102​ MILLION VERSUS DKK 101 MILLION YEAR AGO

* EXPECTS ‍IMPROVED EBITA IN 2017/18 RELATIVE TO FINANCIAL YEAR 2016/17​

* EXPECTS IN 2017/18 ‍INVESTMENTS OF AROUND DKK 90-100 MILLION (EXCLUDING STORE ACQUISITIONS).​

* EXPECTS IN 2017/18 ‍UNDERLYING LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH OF 1-3% AFTER TAKING A NEGATIVE CALENDAR EFFECT INTO ACCOUNT.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.