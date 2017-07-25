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BRIEF-Mediclinic International says CEO has informed board of his intention to retire
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July 25, 2017 / 6:36 AM / 2 hours ago

BRIEF-Mediclinic International says CEO has informed board of his intention to retire

1 Min Read

July 25 (Reuters) - MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC:

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC SAYS COMPANY ANNOUNCES THAT ON 24 JULY 2017, DANIE MEINTJES INFORMED BOARD OF HIS INTENTION TO RETIRE FROM HIS POSITION AS CEO

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - NOMINATION COMMITTEE WILL BEGIN A SEARCH TO IDENTIFY A SUCCESSOR FOR CEO

* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC SAYS DANIE MEINTJES INFORMED HIS INTENTION TO RETIRE FROM HIS POSITION AS CEO AND A DIRECTOR OF COMPANY BY 31 JULY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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