FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 hours ago
BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017
#Trump
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Trump says he should not have picked Sessions as attorney general: NY Times
Politics
Trump says he should not have picked Sessions as attorney general: NY Times
Addiction and intrigue: Inside the Saudi palace coup
Saudi Arabia
Addiction and intrigue: Inside the Saudi palace coup
Goldman's rotten trading quarter is a familiar smell on Wall Street
Business
Goldman's rotten trading quarter is a familiar smell on Wall Street
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Semiconductors
July 20, 2017 / 7:19 AM / 7 hours ago

BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017

1 Min Read

July 20 (Reuters) - MERSEN SA:

* ANNOUNCED THAT, BASED ON PRELIMINARY DATA FOR Q2, IT HAS RAISED ITS GUIDANCE IN TERMS OF SALES AND OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS FOR 2017

* GROUP'S FORECASTS SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS.

* SEES ORGANIC GROWTH IN SALES TO BETWEEN 3% AND 5% VERSUS 0% TO 2% PREVIOUSLY ANNOUNCED

* IS EXPECTING GROWTH IN ITS OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS OF BETWEEN 80 AND 130 BASIS POINTS VERSUS 50 TO 100 BPS PREVIOUSLY ANNOUNCED Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.