BRIEF-Link Mobility Group: Norsk Tipping signs a new agreement on mobile
* NORSK TIPPING AS SIGNS A NEW AGREEMENT WITH LINK MOBILITY AS ON MOBILE
June 28 GEMALTO NV:
* MOBIKE AND GEMALTO COLLABORATE TO BRING IOT CONNECTIVITY TO BIKE-SHARING SERVICES BEYOND CHINA SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* NORSK TIPPING AS SIGNS A NEW AGREEMENT WITH LINK MOBILITY AS ON MOBILE
* AT END OF MAY, MAILUP BUSINESS UNIT ORDERS ACQUIRED FROM CLIENTS IN ONE MONTH EXCEEDED 621K EURO LEVEL, A 25% INCREASE YOY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)