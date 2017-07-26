FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 hours ago
BRIEF-Molmed signs strategic commercialization and supply agreements with Dompe
#Sessions
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Republican lawmakers rally around Sessions
Politics
Republican lawmakers rally around Sessions
Moscow warns over new U.S. sanctions
Russia
Moscow warns over new U.S. sanctions
Survivors of Texas truck where 10 died offer testimony for visas
U.S.
Survivors of Texas truck where 10 died offer testimony for visas
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 26, 2017 / 6:28 AM / 3 hours ago

BRIEF-Molmed signs strategic commercialization and supply agreements with Dompe

1 Min Read

July 26 (Reuters) - MOLMED SPA:

* MOLMED AND DOMPE SIGN 15-YEAR LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT FOR SUPPLY OF ZALMOXIS IN EUROPE

* DOMPE TO CONDUCT ALL ACTIVITIES AIMED AT PROMOTING, MARKETING, EXPLOITING, DISTRIBUTING AND SELLING ZALMOXIS IN EUROPEAN ECONOMIC AREA AND AN OPTION RIGHT FOR SWITZERLAND, TURKEY AND AUSTRALIA

* MOLMED AND DOMPE ALSO SIGN MANUFACTURING AND SUPPLY AGREMENT UNDER WHICH MOLMED WILL BE RESPONSIBLE FOR PRODUCTION, SUPPLY AND DELIVERY OF ZALMOXIS TO THE FINAL USERS IN ALL COUNTRIES

* DOMPE TO RECOGNIZE A PURCHASE PRICE PROPORTIONAL TO THE REIMBURSED PRICE OF THE PRODUCT

* MOLMED TO RECEIVE UP TO EUR 43.5 MILLION, OF WHICH UP TO EUR 12.5 MILLION AS CONTRIBUTIONS IN THE 2017-2020 TIMEFRAME

* MOLMED TO RECEIVE UP TO EUR 31 MILLION AS SALES MILESTONES, DEPENDING ON ANNUAL NET SALES GENERATED IN EACH COUNTRY COVERED BY THE AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.