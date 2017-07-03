BRIEF-Athos Venture Capital plans to issue up to 37.4 mln series H shares
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
July 3 MONTEBALITO SA:
* SELLS REAL ESTATE IN BERLIN, GERMANY FOR 10 MILLION EUROS
* SAYS BUYS RESIDENTIAL BUILDING IN BERLIN FOR 1.6 MILLION EUROS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE
* Lotte says no. of shares in IPO cut to 580 mln from 740.5 mln