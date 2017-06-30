CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
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June 30 Naspers Ltd:
* Naspers's indirect wholly owned subsidiary, MIH B.V., on 29 June 2017, successfully priced $1 bln 4.85 pct notes due 2027
* Bonds to be guaranteed by Naspers; net proceeds to be used for acquisitions, and to repay MIH B.V.'s existing notes maturing in July 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
* ALMA TALENT PREVIOUSLY HAD 50% OWNERSHIP OF MEDIUUTISET OY.