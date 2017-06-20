BRIEF-Altec holdings decides to include its companies in the provisions of article 106b
* SAYS THE BOARDS OF DIRECTORS OF "ALTEC INTEGRATED" AND "UNISOFT COMPANY" DECIDED TO INCLUDE COMPANIES IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 106B OF LAW 3588/2007
June 20 NEOPOST SA:
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
* ESTABLISHED NEW REVOLVING EURO/DOLLAR CREDIT FACILITY FOR €400 MILLION FOR 5-YEAR MATURITY PERIOD WITH 2 EXTENSION OPTIONS, EACH LASTING 1 YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAYS THE BOARDS OF DIRECTORS OF "ALTEC INTEGRATED" AND "UNISOFT COMPANY" DECIDED TO INCLUDE COMPANIES IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 106B OF LAW 3588/2007
* SAYS THAT CONVERTIBLE BOND LOAN OF EUR 10 MILLION, ISSUED TO ITS UNIT UNISOFT FROM EUROBANK, CONVERTS 2.7 MILLION BONDS INTO COMMON REGISTERED VOTING SHARES