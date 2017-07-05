BRIEF-Galapagos announces new phase 2 study with filgotinib
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS
July 5 NEOVACS SA
* REG-NEOVACS ANNOUNCES LICENSE AGREEMENT FOR IFNALPHA KINOID FOR TREATMENT OF LUPUS IN TURKEY
* REG-NEOVACS ANNOUNCES LICENSE AGREEMENT FOR IFNALPHA KINOID FOR TREATMENT OF LUPUS IN TURKEY
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, NEOVACS WILL RECEIVE A TOTAL OF EUR 6 MILLION
* WILL RECEIVE DOUBLE DIGIT ROYALTIES ON NET SALES OF IFNALPHA KINOID IN TURKEY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS
* ONXEO ANNOUNCES POSITIVE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT RESULTS CONFIRMING ASIDNA ACTIVITY VIA SYSTEMIC ADMINISTRATION