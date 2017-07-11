BRIEF-VITA 34 resolves on cash capital increase
* SAID ON MONDAY VITA 34 AG RESOLVES TO IMPLEMENT RIGHTS ISSUE AGAINST CASH CONTRIBUTIONS BY USING ITS AUTHORIZED CAPITAL
July 11 NEOVACS SA
* REG-NEOVACS ANNOUNCES POSITIVE IDSMB REVIEW FOR PHASE IIB CLINICAL TRIAL OF IFNALPHA KINOID IN LUPUS
* THIRD IDSMB DATA REVIEW OF ONGOING PHASE IIB CLINICAL TRIAL
* "ALL PATIENTS ARE NOW FOLLOWED DURING 9 MONTHS, AND OUR GOAL IS TO REPORT DATA IN Q2 2018." Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY VITA 34 AG RESOLVES TO IMPLEMENT RIGHTS ISSUE AGAINST CASH CONTRIBUTIONS BY USING ITS AUTHORIZED CAPITAL
PARIS, July 11 French drugmaker and healthcare group Sanofi is to buy privately-held U.S vaccines biotech company Protein Sciences for an initial amount of $650 million, as Sanofi steps up its acquisition programme after recently missing two large deals.