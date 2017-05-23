BRIEF-NextCell Pharma: issue of units before planned listing on AktieTorget

May 23 (Reuters) - NEXTCELL PHARMA AB:
* SAID ON MONDAY ANNOUNCED ITS PROSPECT BEFORE ISSUE OF UNITS AND LISTING ON AKTIETORGET
* IF INITIAL ISSUE IS FULLY SUBSCRIBED, NEXTCELL WILL RECEIVE PROCEEDS OF A TOTAL OF SEK 25 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
* IN ADDITION, THE COMPANY CAN RECEIVE ADDITIONAL PROCEEDS OF A MAXIMUM OF SEK 20 MILLION AT FULL EXERCISE OF WARRANTS ABOUT 14 MONTHS AFTER INITIAL ISSUE
* FIRST TRADING DAY ON AKTIETORGET IS PLANNED TO BE JULY 13
Source text: bit.ly/2qQdTpv
Gdynia Newsroom