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BRIEF-NN Group prices a dual-tranche senior notes offering at 900 mln euros
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May 24, 2017 / 4:52 PM / 3 months ago

BRIEF-NN Group prices a dual-tranche senior notes offering at 900 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - NN GROUP NV:

* TODAY ANNOUNCES THAT IT HAS PRICED TWO SENIOR UNSECURED NOTES WITH A TOTAL ISSUE SIZE OF EUR 900 MILLION

* EUR 300 MILLION SENIOR NOTES WITH A FIXED COUPON AT 0.25% PER ANNUM AND A MATURITY OF 3 YEARS

* EUR 600 MILLION SENIOR NOTES WITH A FIXED COUPON AT 1.625% PER ANNUM AND A MATURITY OF 10 YEARS

* NET PROCEEDS OF NOTES WILL BE APPLIED BY NN GROUP TO REPAY EUR 900 MILLION BRIDGE LOAN USED TO FINANCE ACQUISITION OF DELTA LLOYD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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