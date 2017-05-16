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BRIEF-Nordjyske Bank Q1 loan losses DKK 38.4 million
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May 16, 2017 / 7:54 AM / 3 months ago

BRIEF-Nordjyske Bank Q1 loan losses DKK 38.4 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - NORDJYSKE BANK A/S

* Q1 LOAN LOSSES DKK 38.4 MILLION VERSUS DKK 61.0 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INTEREST INCOME DKK 130.8 MILLION VERSUS DKK 139.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INCOME DKK 61.0 MILLION VERSUS DKK 34.0 MILLION YEAR AGO

* STILL EXPECTS 2017 CORE EARNINGS IN THE RANGE OF DKK 300-350 MILLION

* IF CURRENT SETTLEMENT PRICES OF AGRICULTURE CONTINUES, EXPECTS THAT LOAN IMPAIRMENT LOSSES AND GUARANTEES IN 2017 WILL BE BELOW THE PREVIOUSLY SAID LEVEL OF DKK 120 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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