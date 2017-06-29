BRIEF-UK watchdog delays rules on contracts for differences
* Financial conduct Authority - fca statement on contract for difference products
June 29 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
* NORWEGIAN AIR SHUTTLE SELLS 4.7 MILLION SHARES IN NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
* EXPIRATION DATE OF CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT IS 29TH OF JUNE 2018.
* TRANSACTION UNDER A CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT WITH DANSKE BANK AS COUNTERPARTY AT NOK 76.75 PER SHARE
* AFTER TRANSACTION NORWEGIAN AIR SHUTTLE HOLDS VOTING RIGHTS FOR 32.6 MILLION SHARES IN NOFI, CONSTITUTING 17.5 PERCENT OF ISSUED SHARE CAPITAL
* NORWEGIAN AIR SHUTTLE ALSO HOLDS ECONOMIC INTEREST IN 37.3 MILLION SHARES, CONSTITUTING 20 PERCENT OF SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Financial conduct Authority - fca statement on contract for difference products
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS