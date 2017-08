May 11 (Reuters) - Odd Molly

* Q1 operating result 7.5 mln SEK vs yr-ago 8.5 mln

* Q1 gross margin 54.0 percent vs yr-ago 54.2 percent

* Q1 net sales 126.1 mln SEK vs yr-ago 117.7 mln