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April 21, 2017 / 11:41 AM / 4 months ago

BRIEF-OFG BANCORP Q1 EARNINGS PER SHARE $0.26

Reuters Staff

1 Min Read

April 21 (Reuters) - OFG Bancorp

* OFG BANCORP REPORTS 1Q17 RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.26

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY CORE NET INTEREST MARGIN (EXCLUDING COST RECOVERIES) EXPANDED TO 5.00% FROM 4.89% PRIMARILY DUE TO LOWER BORROWING BALANCES

* QTRLY CORE NET INTEREST MARGIN EXPANDED TO 5.00% FROM 4.89% PRIMARILY DUE TO LOWER BORROWING BALANCES

* QTRLY INTEREST INCOME INCREASED $0.4 MILLION TO $52.0 MILLION, DUE TO HIGHER YIELDS FROM A LARGER PROPORTION OF RETAIL LOANS Source text for Eikon: Further company coverage:

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