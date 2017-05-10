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BRIEF-Oncodesign starts talks with Bertin Pharma for acquisition of service businesses
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May 10, 2017 / 4:34 PM / 3 months ago

BRIEF-Oncodesign starts talks with Bertin Pharma for acquisition of service businesses

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - ONCODESIGN SA

* ONCODESIGN OPENS EXCLUSIVE NEGOTIATIONS WITH BERTIN PHARMA FOR THE ACQUISITION OF SERVICE BUSINESSES

* BERTIN PHARMA IS A SUBSIDIARY OF BERTIN TECHNOLOGIES, A CNIM GROUP COMPANY

* BUSINESS PORTFOLIO UNDER DISCUSSION HAS SOME 48 EMPLOYEES, WITH 2016 REVENUE OF EUR 5.3 MILLION

* ACQUISITION TO CONTRIBUTE TO ACCELERATION OF ONCODESIGN GROUP'S 2017-2020 STRATEGIC PLAN FOR ITS SERVICE BUSINESS

* PROJECT COULD BE COMPLETED IN SUMMER OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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