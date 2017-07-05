BRIEF-Esperite L1 Capital subscribes to fourth packed tranche of investment
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
July 5 ONXEO SA:
* ONXEO ANNOUNCES POSITIVE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT RESULTS CONFIRMING ASIDNA ACTIVITY VIA SYSTEMIC ADMINISTRATION
* STRONG DATA CONFIRMS NEAR-TERM PLAN TO INITIATE CLINICAL TRIAL FOR ASIDNA SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS