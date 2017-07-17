FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Orkla chairman Hagen buys more shares
#Trump
#Venezuela
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
"Zero hour" planned after anti-Maduro vote
Venezuela
"Zero hour" planned after anti-Maduro vote
Marines toil in 'stalemate'
Afghanistan
Marines toil in 'stalemate'
BBC names first female 'Doctor Who'
Entertainment
BBC names first female 'Doctor Who'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 17, 2017 / 6:07 AM / 2 hours ago

BRIEF-Orkla chairman Hagen buys more shares

1 Min Read

July 17 (Reuters) - ORKLA

* ACCORDING TO A RESOLUTION BY GENERAL MEETING OF ON 20 APRIL 2017, SHAREHOLDER-ELECTED BOARD MEMBERS ARE REQUIRED TO USE MINIMUM 1/3 OF THEIR GROSS BOARD FEE TO PURCHASE SHARES IN ORKLA, UNTIL THEY OWN SHARES IN ORKLA WITH A VALUE EQUIVALENT TO TWO TIMES THEIR GROSS BOARD FEE.

* STEIN ERIK HAGEN, CHAIRMAN OF BOARD OF ORKLA, HAS PERSONALLY BOUGHT 10,000 SHARES AT A PRICE OF NOK 86.05 PER SHAREFOLLOWING THIS TRANSACTION, HAGEN AND RELATED PARTIES OWN 249,152,000 SHARES IN ORKLA. FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Gwladys Fouche)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.