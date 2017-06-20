June 20 Oronova Energy Inc
* ORONOVA ENERGY ANNOUNCES PROPOSED $45 MILLION FINANCING
AND AMENDS AGREEMENT TO ACQUIRE PRODUCING GAS AND CONDENSATE
ASSET IN GUATEMALA
* ORONOVA ENERGY INC SAYS A PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP
TO 112.5 MILLION SUBSCRIPTION RECEIPTS
* ORONOVA ENERGY INC - SIGNED AN AMENDMENT TO DEFINITIVE
PURCHASE & SALE AGREEMENT IN RELATION TO ACQUISITION, WITH CITY
PETEN S. DE RL
* ORONOVA WILL ALSO PAY CASH CONSIDERATION OF US$5 MILLION
AT DEAL CLOSING
* ORONOVA ENERGY INC SAYS NET PROCEEDS FROM PRIVATE
PLACEMENT WILL BE USED TO COMPLETE ACQUISITION, AND FOR FUTURE
DRILLING
* GROSS PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT TO BE DEPOSITED IN
ESCROW AT CLOSING PENDING SATISFACTION OF APPLICABLE ESCROW
RELEASE CONDITIONS
* ESCROW RELEASE CONDITIONS INCLUDE CO HAS RECEIVED,AGREED
TO EXECUTED TERM SHEET FOR PROVISION OF LOAN FACILITY FOR NOT
LESS THAN C$20 MILLION
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