April 21 (Reuters) - Panalpina Welttransport Holding AG:

* Q1 EBIT of 16.4 million Swiss francs ($16.42 million) (Q1 2016: 24.0 million francs)

* Q1 consolidated profit of 12.4 million francs (Q1 2016: 17.3 million francs) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9988 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)