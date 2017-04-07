BRIEF-Pandox to buy Silken Berlaymont hotel in Brussels

April 7 (Reuters) - PANDOX AB:
* PANDOX AB (PUBL) PLANS TO ACQUIRE SILKEN BERLAYMONT IN BRUSSELS FOR MEUR 32.7
* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO MEUR 32.7, CORRESPONDING TO APPROXIMATELY MSEK 315, AND IS FINANCED BY EXISTING CREDIT FACILITIES
* TRANSACTION AND TRANSFER OF POSSESSION ARE EXPECTED TO BE COMPLETED AT END OF MAY 2017
* FOR 2017 HOTEL IS EXPECTED TO CONTRIBUTE EQUIVALENT OF APPROXIMATELY MSEK 70 IN REVENUE AND MSEK 10 IN CASH EARNINGS ON AN ANNUALIZED BASIS
* SELLER IS HOTEL BERLAYMONT SA/URVASCO HOTEL SA VIA TRUSTEE WHERE PANDOX HAS RECEIVED NECESSARY COURT APPROVAL TO ENTER INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE HOTEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)