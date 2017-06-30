CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
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June 30 PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL):
* PARADOX INTERACTIVE ACQUIRES TRIUMPH STUDIOS
* ACQUIRED GAME DEVELOPER TRIUMPH STUDIOS AND ALL ITS ASSETS FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF EUR 4 MILLION,
* A PERFORMANCE-BASED EARNOUT OF UP TO EUR 21 MILLION, TO BE PAID OUT OVER SEVERAL YEARS WILL ALSO BE IN PLACE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
* ALMA TALENT PREVIOUSLY HAD 50% OWNERSHIP OF MEDIUUTISET OY.