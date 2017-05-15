FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Parrot Q1 revenues up at 28.6 million euros
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
May 15, 2017 / 5:11 AM / 3 months ago

BRIEF-Parrot Q1 revenues up at 28.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - PARROT SA

* Q1 REVENUES EUR 28.6 MILLION VERSUS EUR 16.0 MILLION YEAR AGO

* Q1 EBIT (RESTATED) EUR 11.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 38.9 MILLION QUARTER AGO

* Q1 COMMERCIAL DRONES ACCELERATING (REVENUES UP +73%)

* SAYS FOR Q2 "BASE EFFECT IS NOT FAVORABLE FOR CONSUMER PRODUCTS DUE TO THE SEASONAL TRENDS FOR MARKETING CAMPAIGNS"

* PARROT IS CONFIRMING ALL ITS FULL-YEAR TARGETS AS ANNOUNCED ON MARCH 1, 2017

* Q1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 7.0 MILLION VERSUS LOSS (RESTATED) OF EUR 44.7 MILLION QUARTER AGO Source text: bit.ly/2pMuxCZ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.