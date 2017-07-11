BRIEF-Beijing Electronic Zone Investment and Development Group issues 650 mln yuan mid-term bills
July 11 Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd :
July 11 PATRIZIA IMMOBILIEN AG
* DGAP-NEWS: PATRIZIA IMMOBILIEN AG: ANNOUNCEMENT CONCERNING THE CAPITAL INCREASE FROM COMPANY FUNDS AND THE ISSUANCE OF BONUS SHARES
* TO INCREASE COMPANY'S SHARE CAPITAL FROM ITS OWN FUNDS BY EUR 8.4 MILLION TO EUR 92.4 MILLION
* SHARES WILL BE DISTRIBUTED TO SHAREHOLDERS OF PATRIZIA IMMOBILIEN AG IN A RATIO OF 10:1
* TO ISSUE 8.4 MILLION NEW REGISTERED NO-PAR VALUE SHARES WITH A NOTIONAL PORTION OF SHARE CAPITAL OF EUR 1.00 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
July 11 Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co Ltd :
* For TABLE on central bankers' voting (Adds analyst comment, crown weaker)