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BRIEF-Pendragon HY pretax profit up 9.7 pct
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August 1, 2017 / 6:27 AM / 3 hours ago

BRIEF-Pendragon HY pretax profit up 9.7 pct

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - Pendragon Plc

* Interim Dividend 0.75 Penceper Share

* "BELIEVE THAT WE CAN ACHIEVE AT LEAST DOUBLE DIGIT GROWTH IN USED REVENUE IN 2017"

* "OUR ASPIRATION OVER FIVE YEARS IS TO DOUBLE OUR USED VEHICLE REVENUE"

* IN H2, WILL MAKE FURTHER ADJUSTMENTS TO PRICING TO MAINTAIN NEW HIGHER LEVEL OF VOLUME AND ENRICH MARGIN

* ANTICIPATE PERFORMANCE FOR 2017 WILL BE IN LINE WITH EXPECTATIONS

* H1 USED REVENUE GROWTH, UP 20.9% ON A LIKE FOR LIKE BASIS

* H1 UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX UP 9.7% TO 48.5 MILLION STG Source text for Eikon: Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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