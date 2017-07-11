BRIEF-Ascom to provide alarm management solutions for its new site in Lengnau
* TO PROVIDE ALARM MANAGEMENT SOLUTIONS FOR ITS NEW PRODUCTION SITE IN LENGNAU, CANTON BERNE
July 11 PERROT DUVAL HOLDING SA:
* PROFIT AFTER TAXES OF 1.5 MILLION CHF FOR 2016/17 FINANCIAL YEAR (ENDED ON 30 APRIL 2017), UP BY 50 PERCENT
* FY SALES ROSE BY 6 PERCENT, PRIMARILY AS RESULT OF INTEGRATING COMPANY TECOS BRUHIN AG INTO FÜLL PROCESS GROUP Source text - bit.ly/2tCvGBP Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* TO PROVIDE ALARM MANAGEMENT SOLUTIONS FOR ITS NEW PRODUCTION SITE IN LENGNAU, CANTON BERNE
* STRATEGIC COLLABORATION BETWEEN ZUR ROSE AND MEDBASE: COMBINATION OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMPETENCE AND EXCLUSIVE SUPPLY OF DRUGS TO MEDBASE CENTRES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)