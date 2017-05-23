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BRIEF-Photocure Q1 operating loss widens to NOK 10.4 mln
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May 23, 2017 / 5:15 AM / 3 months ago

BRIEF-Photocure Q1 operating loss widens to NOK 10.4 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - PHOTOCURE ASA:

* REPORTED A HEXVIX/CYSVIEW REVENUE GROWTH OF 9% TO NOK 36.5 MILLION IN Q1 OF 2017 (Q1 2016: NOK 33.5)

* TOTAL GROUP REVENUES OF NOK 36.5 MILLION IN Q1 OF 2017 (34.9)

* PLANS TO DOUBLE ITS SALESFORCE AND INCREASE SALES AND MARKETING EXPENSES TOWARDS END OF 2017

* GOAL OF THESE EFFORTS IS TO QUADRUPLE REVENUES FROM US OPERATIONS BY 2020

* Q1 OPERATING LOSS NOK 10.4 MILLION VERSUS LOSS NOK 4.9 MILLION YEAR AGO

* AS A RESULT OF THE INCREASED ACTIVITY LEVEL, THE ADDED OPERATING EXPENSES WILL CONTRIBUTE TO AN EBITDA DECLINE FOR THE GROUP IN 2017 AND 2018

* PLANS TO SUBMIT AN SNDA TO THE US FDA, WITH A POSSIBLE APPROVAL IN 2018, FOR USE OF BLUE LIGHT FLEXIBLE CYSTOSCOPY WITH CYSVIEW IN THIS OUT-PATIENT SURVEILLANCE SETTING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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