BRIEF-PKC buys Fortitude Industries Inc in the state of New York

March 31 (Reuters) - PKC GROUP OYJ
* EXPANDS WITH ACQUISITION TO ROLLING STOCK MARKET IN NORTH AMERICA
* DEAL INCLUDES 100% OF SHARES OF FORTITUDE INDUSTRIES INC. (DBA ADVANCED TRANSIT MANUFACTURING - 'ATM'), WHICH HAVE BEEN ACQUIRED FROM MARGARET AND BARRY WALSH
* SIGNED AND CLOSED A CONTRACT TO BUY ROLLING STOCK ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY FORTITUDE INDUSTRIES INC., IN STATE OF NEW YORK
* ACQUISITION IS ESTIMATED NOT TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON PKC GROUP'S 2017 RESULT.
* SAYS DEAL GIVES US IMMEDIATE ACCESS TO NORTH AMERICAN MARKET Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)