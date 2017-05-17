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BRIEF-Platige Image unit signs BDM with Netflix Entertainment, Interborough, Antimatter
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May 17, 2017 / 10:25 AM / 3 months ago

BRIEF-Platige Image unit signs BDM with Netflix Entertainment, Interborough, Antimatter

1 Min Read

May 17 (Reuters) - PLATIGE IMAGE SA:

* ITS UNIT, PLATIGE FILMS SP. Z O.O., SIGNS BINDING DEAL MEMORANDUM (BDM) WITH NETFLIX ENTERTAINMENT LLC, INTERBOROUGH INC. AND ANTIMATTER INC

* BDM SETS TERMS OF COOPERATION ON FILM PRODUCTION BASED ON "THE WITCHER" BY ANDRZEJ SAPKOWSKI

* BDM SETS BASIC ASSUMPTIONS REGARDING FIRST AND SUCCESSIVE SEASONS ABOUT THE WITCHER

* ACCORDING TO BDM, IN CASE THAT PRODUCTION OF SEASON I COMES THROUGH, MINIMUM GURANTEED REVENUE OF UNIT NOT TO EXCEED 10 PERCENT OF GROUP REVENUE FOR 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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