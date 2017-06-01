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June 1, 2017 / 9:37 AM / 3 months ago

BRIEF-PPG withdraws offer for Akzo Nobel

Reuters Staff

1 Min Read

June 1 (Reuters) - PPG INDUSTRIES INC

* PPG ANNOUNCES DECISION TO WITHDRAW PROPOSAL AND NOT PURSUE OFFER FOR AKZONOBEL

* ‍PPG MADE FINAL DECISION TODAY AFTER CAREFUL CONSIDERATION, INCLUDING STAKEHOLDER INTERESTS OF BOTH COMPANIES​

* PPG - ‍WITHDRAWN ITS PROPOSAL TO COMBINE WITH AKZONOBEL AND WILL NOT PURSUE A PUBLIC OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF AKZONOBEL​

* PPG INDUSTRIES INC - ‍AKZONOBEL'S BOARDS "HAVE CONSISTENTLY REFUSED TO ENGAGE AND DID NOT RESPOND TO OUR CALL OR LETTER​" Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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