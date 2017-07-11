BRIEF-DIC Asset raises FFO forecasts for 2017 to EUR 59-61 mln
* ANNUAL GENERAL MEETING OF DIC ASSET AG APPROVES DIVIDEND INCREASE BY 8 PERCENT
July 11 PRAGMA FAKTORING SA
* IN H1 VALUE OF CONTRACTED FACTORING SERVICES AT 317.1 MILLION ZLOTYS, UP 30 PERCENT YOY
* SIGNS CONTRACTS WITH 110 NEW CLIENTS IN Q2
* TOTAL VALUE OF LIABILITIES IN PORTFOLIO AT 143.2 MILLION ZLOTYS ON JUNE 30 , UP 39 PERCENT YOY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ANNUAL GENERAL MEETING OF DIC ASSET AG APPROVES DIVIDEND INCREASE BY 8 PERCENT
July 11 The following bids, mergers, acquisitions and disposals were reported by 1400 GMT on Tuesday: