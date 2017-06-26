BRIEF-Braster signs cooperation agreement about introducing its product in Ireland
* SIGNS COOPERATION AGREEMENT WITH PRODENT LIMITED ABOUT INTRODUCING ITS PRODUCT IN IRELAND
June 26 PRIM SA:
* APPROVES TO PAY 0.40 EURO PER SHARE GROSS COMPLEMENTARY DIVIDEND ON JULY 18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SIGNS COOPERATION AGREEMENT WITH PRODENT LIMITED ABOUT INTRODUCING ITS PRODUCT IN IRELAND
* STARTS PROCESS FOR CHANGE OF LISTING TO NASDAQ FIRST NORTH WITH TENTATIVE MOVE IN END OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)