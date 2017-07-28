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July 28, 2017 / 4:15 PM / in 2 hours

BRIEF-Prisa H1 net result turns to profit, announces equity imbalance

1 Min Read

July 28 (Reuters) - PROMOTORA DE INFORMACIONES SA:

* H1 EBITDA 118.5 MILLION EUROS VERSUS 86.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 NET PROFIT 13.9 MILLION EUROS VERSUS LOSS 10.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 OPERATING REVENUE 655.0 MILLION EUROS VERSUS 624.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* SAYS COMPANY IS IN SITUATION OF EQUITY IMBALANCE AT JUNE 30

* SAYS DIRECTORS ESTIMATE THAT MEASURES TO RESTORE EQUITY BALANCE WILL BE TAKEN WITHIN LEGALLY ESTABLISHED TERM

* SAYS STUDIES TOTAL OR PARTIAL SALE OF ASSETS, ADDITIONAL SALES OF DEBT AT DISCOUNT, LEVERAGING OPERATING ASSETS OR CORPORATE OPERATIONS SUCH AS CAPITAL INCREASE/REDUCTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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