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BRIEF-ProCredit Holding Q1 consolidated profit slightly up at EUR 11.9 mln
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May 15, 2017 / 6:07 AM / 3 months ago

BRIEF-ProCredit Holding Q1 consolidated profit slightly up at EUR 11.9 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA:

* Q1 CONSOLIDATED PROFIT OF EUR 11.9 MILLION SLIGHTLY ABOVE PREVIOUS YEAR'S LEVEL (Q1 2016: EUR 11.0 MILLION)

* IN GROUP'S CORE SEGMENT OF LOANS OVER EUR 30,000, CUSTOMER LOAN PORTFOLIO GREW BY 4.9% (EUR 144 MILLION) IN Q1 OF 2017

* FOR CURRENT FINANCIAL YEAR, MANAGEMENT BOARD OF PROCREDIT HOLDING EXPECTS NET GROWTH IN GROUP'S CUSTOMER LOAN PORTFOLIO OF BETWEEN 5% AND 8%

* FOR CURRENT FINANCIAL YEAR, MANAGEMENT BOARD OF PROCREDIT HOLDING EXPECTS NET GROWTH IN GROUP'S CUSTOMER LOAN PORTFOLIO OF BETWEEN 5% AND 8%. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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