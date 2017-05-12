FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-PVA Tepla Q1 consolidated net income at EUR 0.8 million
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Semiconductor Equipment & Testing
May 12, 2017 / 5:55 AM / 3 months ago

BRIEF-PVA Tepla Q1 consolidated net income at EUR 0.8 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 12 (Reuters) - PVA TEPLA AG

* Q1 CONSOLIDATED NET INCOME FOR PERIOD TOTALED +EUR 0.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: -EUR 1.2 MILLION)

* SALES REVE-NUES OF EUR 23.3 MILLION IN FIRST THREE MONTHS OF 2017, UP 37% ON SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR (EUR 17.0 MILLION)

* IN Q1, EBIT WAS POSITIVE AGAIN FOR FIRST TIME IN FIVE YEARS AND AMOUNTED TO +EUR 0.6 MILLION (PREVIOUS YEAR: -EUR 0.7 MILLION)

* Q1 INCOMING ORDERS FOR PVA TEPLA GROUP AMOUNTED TO EUR 21.0 MILLION AND WERE HIGHER THAN PREVIOUS YEAR'S LEVEL (EUR 17.9 MILLION)

* COMPANY CONTINUES TO ANTICIPATE CONSOLIDATED SALES REVENUES OF EUR 85 MILLION AND AN EBITDA MARGIN OF 6% FOR FISCAL YEAR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.