BRIEF-Publity buys high-quality office property in Neuss
* ACQUIRES HIGH-QUALITY OFFICE PROPERTY IN NEUSS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
June 27 REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)
* ENTERS SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE AGREEMENT FOR ACQUISITION OF PROPERTY KOMPANIET 4 THROUGH ACQUISITION OF ALL SHARES IN FASTIGHETS AB KOMPANIET 3
* WILL TAKE OVER SHARES ON OCT. 31 AT THE LATEST
* WITH SIGNING OF SUPPLEMENTARY AGREEMENT, PURHCASE PRICE INCREASED BY SEK 3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ACQUIRES HIGH-QUALITY OFFICE PROPERTY IN NEUSS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Graphic: Trade-weighted sterling since Brexit vote http://tmsnrt.rs/2hwV9Hv