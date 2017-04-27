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BRIEF-RELENTLESS RESOURCES QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.01
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April 27, 2017 / 3:00 PM / 4 months ago

BRIEF-RELENTLESS RESOURCES QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Relentless Resources Ltd

* RELENTLESS ANNOUNCES YEAR-END 2016 RESULTS AND FILING OF RESERVES DISCLOSURE

* RELENTLESS RESOURCES LTD QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.01

* QTRLY DAILY PRODUCTION OF OIL AND NGLS 96 BBL/D VERSUS 125 BBL/D

* RELENTLESS RESOURCES LTD QTRLY OIL AND NATURAL GAS SALES $606,421, DOWN 1 PERCENT

* QTRLY DAILY PRODUCTION OF NATURAL GAS 581 MCF/D VERSUS 600 MCF/D

* RELENTLESS RESOURCES - FIFTY BOE/D IS CURRENTLY SHUT IN AS A RESULT OF A THIRD PARTY COMPRESSOR OUTAGE , ANTICIPATED TO RETURN TO PRODUCTION IN Q2 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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