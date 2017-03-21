BRIEF-RESOURCE CAPITAL GOLD TO SELL CORCORAN SILVER PROJECT IN NEVADA

March 21 (Reuters) - Resource Capital Gold Corp
* RCG ENTERS AGREEMENT TO SELL CORCORAN SILVER PROJECT, RAISING FUNDS FOR EXPANSION OF GOLD PROJECTS IN NOVA SCOTIA
* RESOURCE CAPITAL GOLD CORP SAYS DEAL TO INCLUDE C$2.7 MILLION CASH PAYMENT TO RCG
* SAYS GOLD PRODUCTION ON SCHEDULE AT DUFFERIN MINE AND MILL
* DIVIDEND OF ACQUIRING COMPANY SHARES INTENDED TO BE DISTRIBUTED TO RCG SHAREHOLDERS
* SAYS EXECUTED AN AGREEMENT WITH AUSAG RESOURCES PTY LTD TO SELL ITS INTERESTS IN CORCORAN SILVER PROPERTY IN NEVADA Source text for Eikon: Further company coverage: