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BRIEF-RESOURCE CAPITAL GOLD TO SELL CORCORAN SILVER PROJECT IN NEVADA
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March 21, 2017 / 3:48 PM / 5 months ago

BRIEF-RESOURCE CAPITAL GOLD TO SELL CORCORAN SILVER PROJECT IN NEVADA

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Resource Capital Gold Corp

* RCG ENTERS AGREEMENT TO SELL CORCORAN SILVER PROJECT, RAISING FUNDS FOR EXPANSION OF GOLD PROJECTS IN NOVA SCOTIA

* RESOURCE CAPITAL GOLD CORP SAYS DEAL TO INCLUDE C$2.7 MILLION CASH PAYMENT TO RCG

* SAYS GOLD PRODUCTION ON SCHEDULE AT DUFFERIN MINE AND MILL

* DIVIDEND OF ACQUIRING COMPANY SHARES INTENDED TO BE DISTRIBUTED TO RCG SHAREHOLDERS

* SAYS EXECUTED AN AGREEMENT WITH AUSAG RESOURCES PTY LTD TO SELL ITS INTERESTS IN CORCORAN SILVER PROPERTY IN NEVADA Source text for Eikon: Further company coverage:

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