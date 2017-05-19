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BRIEF-Rhoen Klinikum, UKGM, Federal State of Hesse and Universities of Giessen and Marburg achieve agreement in separate accounting
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May 19, 2017 / 11:17 AM / 3 months ago

BRIEF-Rhoen Klinikum, UKGM, Federal State of Hesse and Universities of Giessen and Marburg achieve agreement in separate accounting

Reuters Staff

1 Min Read

May 19 (Reuters) - RHOEN KLINIKUM AG:

* SAYS UKGM, FEDERAL STATE OF HESSE AND UNIVERSITIES OF GIESSEN AND MARBURG ACHIEVE GROUND-BREAKING AGREEMENT IN SEPARATE ACCOUNTING

* SAYS UKGM RECEIVES ADDITIONAL ANNUAL AMOUNT OF APPROX. EUR 15 MILLION FROM 2017 ONWARDS UP TO EUR 72.9 MILLION PER ANNUM IN FUTURE PLUS A SINGLE PAYMENT OF EUR 13 MILLION FOR INVESTMENTS

* UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE YEARS

* SAYS UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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