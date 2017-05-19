BRIEF-Rhoen Klinikum, UKGM, Federal State of Hesse and Universities of Giessen and Marburg achieve agreement in separate accounting

May 19 (Reuters) - RHOEN KLINIKUM AG:
* SAYS UKGM, FEDERAL STATE OF HESSE AND UNIVERSITIES OF GIESSEN AND MARBURG ACHIEVE GROUND-BREAKING AGREEMENT IN SEPARATE ACCOUNTING
* SAYS UKGM RECEIVES ADDITIONAL ANNUAL AMOUNT OF APPROX. EUR 15 MILLION FROM 2017 ONWARDS UP TO EUR 72.9 MILLION PER ANNUM IN FUTURE PLUS A SINGLE PAYMENT OF EUR 13 MILLION FOR INVESTMENTS
* UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE YEARS
* SAYS UKGM WILL INVEST APPROX. EUR 100 MILLION IN NEXT FIVE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)