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April 3, 2017 / 12:42 PM / 5 months ago

BRIEF-Roblon announces acquisitions and establishment in United States

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - ROBLON A/S

* REG-ROBLON A/S: ROBLON A/S STRENGTHENS ROBLON INDUSTRIAL FIBER THROUGH ACQUISITIONS AND ESTABLISHMENT IN THE UNITED STATES

* FOR 2016/17, ROBLON EXPECTS THAT REVENUE FROM ACQUISITION OF NEPTCO’S ACTIVITIES WILL MAKE POSITIVE CONTRIBUTION TO GROUP’S REVENUE OF AROUND USD 5 MILLION (ABOUT DKK 35 MILLION)

* ONCE TRANSACTION COSTS RELATING TO THE ACQUISITION HAVE BEEN PAID, THE CONTRIBUTION TO PROFIT FOR 2016/17 IS EXPECTED TO BE MODEST

* SAYS RISE IN REVENUE FROM AROUND DKK 240 MILLION TO DKK 275 MILLION AND CONTINUED PRE-TAX PROFIT OF AROUND DKK 15 MILLION ARE EXPECTED IN 2016/17 FOR CONTINUING OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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