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BRIEF-Rovsing Q3 revenue rises to DKK 9.3 mln
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May 19, 2017 / 8:55 AM / 3 months ago

BRIEF-Rovsing Q3 revenue rises to DKK 9.3 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 19 (Reuters) - ROVSING A/S

* ITS OUTLOOK OF AN EXPECTED TURNOVER OF DKK 35-40 MILLION FOR FINANCIAL YEAR 2016/2017

* Q3 REVENUE DKK 9.3 MILLION VERSUS DKK 6.3 MILLION YEAR AGO

* IN Q3, THE COMPANY’S EBITDA AMOUNTED TO DKK -0.1 MILLION, WHICH WAS A DECREASE OF DKK 0.5 MILLION, COMPARED TO THE SAME PERIOD LAST YEAR

* FOR THE FINANCIAL YEAR 2016/2017 ROVSING CONFIRMS ITS OUTLOOK

* ON THE BASIS OF THE EBITDA ACHIEVED IN THE FIRST NINE MONTHS, THE EBITDA IS EXPECTED TO BE DKK 0-2 MILLION FOR 2016/2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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