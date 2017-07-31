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BRIEF-Rtx initiates a new share buy-back programme
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July 31, 2017 / 7:39 AM / 2 hours ago

BRIEF-Rtx initiates a new share buy-back programme

1 Min Read

July 31 (Reuters) - RTX A/S:

* Rtx a/S Initiates a New Share Buy-Back Programme

* RTX EXPECTS TO USE AUTHORISATION GIVEN TO REPURCHASE SHARES FOR A MAXIMUM PERMITTED VALUE OF DKK 60 MILLION IN PERIOD UNTIL JANUARY 2018

* SHARE BUY-BACK PROGRAMME RUNS FROM 1 AUGUST 2017 TO 19 JANUARY 2018.

* ‍PURPOSE OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME IS TO ADDRESS COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE AND TO HEDGE SHARE-BASED PAYMENTS​

* MAXIMUM AMOUNT THAT RTX MAY PAY FOR SHARES PURCHASED UNDER SHARE BUY-BACK PROGRAMME IS DKK 30 MILLION AND A MAXIMUM OF 300,000 SHARES MAY BE PURCHASED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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