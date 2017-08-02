FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
an hour ago
BRIEF-Safilo H1 net result swings to loss of EUR 9.6 mln
#NorthKorea
#Trump
#Energy&Environment
#Russia
#Venezuela
#ExchangeTradedFunds
#CyberRisk
Sections
Featured
Cash crisis in U.S. Virgin Islands
Economy
Cash crisis in U.S. Virgin Islands
Venezuela braces for fresh protests
Venezuela turmoil
Venezuela braces for fresh protests
'Green' aluminum is going to cost you more
Energy & Environment
'Green' aluminum is going to cost you more
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Apparel & Accessories
August 2, 2017 / 4:40 PM / an hour ago

BRIEF-Safilo H1 net result swings to loss of EUR 9.6 mln

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - SAFILO GROUP SPA:

* H1 NET LOSS EUR 9.6 MILLION VERSUS PROFIT EUR 16.3 MILLION YEAR AGO

* H1 NET SALES EUR 552.6 MILLION VERSUS EUR 651.1 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 24.1 MILLION VERSUS EUR 52.2 MILLION YEAR AGO

* Q2 GOING FORWARD BRAND PORTFOLIO NET SALES GREW 1.2% AT CONSTANT EXCHANGE RATE

* BY THE END OF JUNE BACKORDERS HAD BEEN SUCCESSFULLY RECOVERED AND FULL OPERATIONS RE-ESTABLISHED

* IN Q2 2017, THE ECONOMIC PERFORMANCE REFLECTED, AT THE GROSS MARGIN LEVEL, THE NEGATIVE PRICE/MIX EFFECT MAINLY DRIVEN BY THE EXIT OF THE GUCCI LICENSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.