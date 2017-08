April 13 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB

* SAYS SELLS 9 PROPERTIES 13% OVER VALUATION

* SELLS 4 COMMERCIAL PROPERTIES IN OSKARSHAMN AND NYKÖPING AND 5 RESIDENTIAL PROPERTIES ON GOTLAND FOR TOTAL OF SEK 216 MILLION Source text: bit.ly/2o8aoqe Further company coverage: (Gdynia Newsroom)