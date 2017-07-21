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July 21, 2017 / 5:14 AM / in an hour

BRIEF-Sartorius Stedim Biotech 2017 first-half figures

1 Min Read

July 21 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:

* Sartorius Stedim Biotech s.A.: 2017 First-Half Figures

* H1 SALES EUR 546.7 MILLION VERSUS EUR 508.8 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 2) 147.4 MILLION VERSUS EUR 136.4 MILLION YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 89.7 MILLION VERSUS EUR 83.5 MILLION YEAR AGO

* SSB CONTINUES TO PROJECT CAPITAL EXPENDITURES OF AROUND 10% TO 13% OF SALES IN CURRENT YEAR.

* Confirmed Its Full-Year Forecast for 2017

* Projects Sales Revenue to Increase by About 8% to 12%

* PROJECTS UNDERLYING EBITDA MARGIN TO RISE BY APPROX. 0.5 PERCENTAGE POINTS OVER PRIOR-YEAR FIGURE OF 27.5%

* BOTH FORECASTS GIVEN IN CONSTANT CURRENCIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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