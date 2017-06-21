June 21 SCANDIC HOTELS GROUP AB
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ACQUISITION PRICE OF
TRANSACTION IS EUR 114.5 MILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS
AND WILL BE PAID IN CASH.
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TO ACQUIRE RESTEL'S HOTEL
PORTFOLIO AND BECOME LEADING HOTEL OPERATOR IN FINLAND
* SCANDIC HOTELS - IN EVENT OF AN UNSATISFACTORY
REGULATORY OUTCOME, SCANDIC MAY TERMINATE DEAL SUBJECT TO
PAYMENT OF A EUR 5 MILLION TERMINATION FEE
* SCANDIC HOTELS -EXPECTS ACQUIRED OPERATIONS HAVE
POTENTIAL TO GENERATE AN ADJUSTED EBITDA MARGIN HIGHER THAN
GROUP'S LONG-TERM FINANCIAL TARGET OF 11%
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TOTAL INTEGRATION AND
TRANSACTION COSTS ARE ESTIMATED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR
25 MILLION
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TRANSACTION IS EXPECTED TO
INITIALLY HAVE A NEGATIVE EFFECT ON SCANDIC'S EARNINGS PER
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(Gdynia Newsroom)