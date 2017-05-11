FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Schaeffler Q1 net income up to EUR 279 million
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto/Truck/Motorcycle Parts
May 11, 2017 / 6:09 AM / 3 months ago

BRIEF-Schaeffler Q1 net income up to EUR 279 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - SCHAEFFLER AG:

* REVENUE FOR FIRST THREE MONTHS OF 2017 INCREASED BY 6.9 PERCENT TO EUR 3.6 BILLION

* Q1 EBIT INCREASED BY 3.3 PERCENT TO EUR 435 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 421 MILLION)

* Q1 NET INCOME AMOUNTED TO EUR 279 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 253 MILLION) WHICH REPRESENTS AN INCREASE OF 10.3 PERCENT

* COMPANY HAS CONFIRMED ITS GUIDANCE FOR 2017 AS A WHOLE

* GROUP EXPECTS REVENUE GROWTH OF 4 TO 5 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY, AN EBIT MARGIN OF 12 TO 13 PERCENT BEFORE SPECIAL ITEMS FOR 2017

* SEES FREE CASH FLOW OF APPROXIMATELY EUR 600 MILLION FOR 2017 AS A WHOLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.